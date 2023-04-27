Джемілєв: У разі залишення Криму в складі росії кримським татарам загрожує повне зникнення

Кримським татарам може загрожувати повне знищення, якщо тимчасово окупований український півострів залишиться під контролем російської федерації.

Про це заявив член Комітету з прав людини та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час форуму Крим Wave.

«У разі залишення Криму в складі росії кримським татарам загрожує повне зникнення як самобутньої нації. Загрожує зникнення мови та культури, тотальна русифікація та втрата національної ідентичності», – вважає він.

За його словами, жодних світлих перспектив для корінного народу Криму в складі рф немає, тому що на них можуть очікувати найжорсткіші репресії у разі незгоди.

Джемілєв стверджує, що за останні роки близько 30 тис. кримських татар були змушені виїхати з території півострова. Водночас незаконна мобілізація до російської армії змусила залишити Крим ще близько 10 тис. осіб, а замість них на півострів заїхали до 1 млн громадян рф.

«Нині понад 80% усіх репресивних заходів – викрадень, вбивств активістів, депортацій за межі Криму, арештів із вироками до 20 років, масових обшуків припадає на кримських татар», – наголосив Джемілєв.