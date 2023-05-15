Шольц: Україна готова до миру, але хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.

Про це Шольц заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в неділю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою", – сказав Шольц.

Він наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського президента.

"Але Росія має вивести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що почати говорити" – додав Шольц.

Канцлер запевнив Україну в продовженні підтримки Німеччини. "Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", – сказав він зазначивши що наразі Німеччина надала допомоги Україні на 17 мільярдів євро.