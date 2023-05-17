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Президент ПАРЄ хоче, щоб Україна провела вибори навіть за умови воєнного стану

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

Про це Кокс заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Він визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов.

"Тож це вам треба розв’язати цей виклик. Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" – зазначив Кокс.

Водночас президент ПАРЄ визнав, що організація виборів за цих умов буде вкрай важкою, однак, за його словами, є приклади інших країн, зокрема, Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу.

За його словами, є приклади інших країн, які організовували голосування на виборах за кордоном. Крім того, існує можливість голосування через інтернет.

"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви НЕ проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива" – підкреслив Кокс.

Нагадаємо, що 15 травня глава української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що Україна готується до проведення президентських та парламентських виборів у 2024 році, розраховуючи на перемогу у війні до того часу.

Кокс, ПАРЄ
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