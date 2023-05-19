Шольц: росія є загрозою для всієї планети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітом G7 у японській Хіросімі заявив, що росія несе загрозу всьому світу. Про це він повідомив після прибуття до Японії, цитує його Bloomberg.
За його словами, росія є загрозою для всієї планети, а Хіросіма, де відбудеться зустріч лідерів G7, є "символом необхідності досягнення миру".
Коментуючи питання відносин західних країн з Китаєм, він сказав, що "відділення від однієї країни — це не та мета, яку тут хтось переслідує".
"Однак водночас ми хочемо організувати глобальні торговельні відносини таким чином, щоб ризики не ставали більшими через залежність від однієї країни", — заявив Шольц.
Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро — це буде найбільшим постачанням з початку великої війни.
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