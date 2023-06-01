Чернишов: Нафтогаз домовився з інвесторами щодо реструктуризації єврооблігацій

НАК "Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації двох випусків єврооблігацій з погашенням з термінами погашення у липні 2022 року та листопаді 2026 року.

Про це 31 травня в Facebook повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов за результатами зустрічі із власниками єврооблігацій.

Реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року. Детальні пропозиції щодо реструктуризації були схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. Надалі відповідні пропозиції підлягають схваленню урядом як акціонером.

"Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", — зауважив Чернишов.