Речник уряду ФРН сказав, що Київ має право завдавати ударів по території росії з метою самооборони. У москві вже прокоментували цю заяву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

На запитання щодо атаки дронів на москву 30 травня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відповів, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території росії з метою самооборони.

Водночас офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовували німецьку зброю, додав він.

В російському кремлі відреагували на таку позицію ФРН щодо ударів України по території росії, заявивши, що країнам Європи рано чи пізно «доведеться відповідати перед своїми народами, навіщо вони це роблять».

«Рано чи пізно європейським державам і тим, хто активно вже вліз по вуха в цей конфлікт (війну росії проти України – ред.), доведеться замислитися і доведеться відповісти перед своїми народами, навіщо вони це роблять, тому що уникнути негативних наслідків у них не вийде», – заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков.

Представник уряду країни-агресора вважає, що негативні наслідки в економічному відношенні країни ЄС відчувають вже зараз. За його твердженням, Німеччина на минулому тижні увійшла в рецесію, а інфляція в країні перевищує стало сім відсотків, що впливає на рівень їхнього заробітку.

«Бюргери це терпіти не будуть. Вони не люблять виходити із зони комфорту», – підсумував пєсков.