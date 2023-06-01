Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Речник уряду ФРН: Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території росії

116

Речник уряду ФРН сказав, що Київ має право завдавати ударів по території росії з метою самооборони. У москві вже прокоментували цю заяву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

На запитання щодо атаки дронів на москву 30 травня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відповів, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території росії з метою самооборони.

Водночас офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовували німецьку зброю, додав він.

В російському кремлі відреагували на таку позицію ФРН щодо ударів України по території росії, заявивши, що країнам Європи рано чи пізно «доведеться відповідати перед своїми народами, навіщо вони це роблять».

«Рано чи пізно європейським державам і тим, хто активно вже вліз по вуха в цей конфлікт (війну росії проти України – ред.), доведеться замислитися і доведеться відповісти перед своїми народами, навіщо вони це роблять, тому що уникнути негативних наслідків у них не вийде», – заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков.

Представник уряду країни-агресора вважає, що негативні наслідки в економічному відношенні країни ЄС відчувають вже зараз. За його твердженням, Німеччина на минулому тижні увійшла в рецесію, а інфляція в країні перевищує стало сім відсотків, що впливає на рівень їхнього заробітку.

«Бюргери це терпіти не будуть. Вони не люблять виходити із зони комфорту», – підсумував пєсков.

Гебештрайт
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июня 2023
Среда, 31 мая 2023
Вторник, 30 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023