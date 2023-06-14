Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Гетманцев: Перевірки бізнесу і штрафи запрацюють з 1 серпня

90

Верховна Рада не встигла повернути перевірки бізнесу і штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин.

Ці норми запрацюють з 1 серпня. Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомили Forbes Ukraine.

"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти. Але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за чотири роки", – сказав нардеп.

Минулого місяця Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу.

Планують скасувати спрощену систему оподаткування для фізичних осіба-підприємеців. Також – відновити документальні перевірки.

Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк повідомив, що парламент не встигає у другому читанні проголосувати за цей законопроєкт.

Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 июня 2023
Вторник, 13 июня 2023
Понедельник, 12 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023