Гетманцев: Перевірки бізнесу і штрафи запрацюють з 1 серпня

Верховна Рада не встигла повернути перевірки бізнесу і штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин.

Ці норми запрацюють з 1 серпня. Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомили Forbes Ukraine.

"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти. Але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за чотири роки", – сказав нардеп.

Минулого місяця Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу.

Планують скасувати спрощену систему оподаткування для фізичних осіба-підприємеців. Також – відновити документальні перевірки.

Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк повідомив, що парламент не встигає у другому читанні проголосувати за цей законопроєкт.