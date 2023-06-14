Гетманцев: Перевірки бізнесу і штрафи запрацюють з 1 серпня

Верховна Рада не встигла повернути перевірки бізнесу і штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин.
Ці норми запрацюють з 1 серпня. Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомили Forbes Ukraine.
"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти. Але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за чотири роки", – сказав нардеп.
Минулого місяця Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу.
Планують скасувати спрощену систему оподаткування для фізичних осіба-підприємеців. Також – відновити документальні перевірки.
Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк повідомив, що парламент не встигає у другому читанні проголосувати за цей законопроєкт.
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