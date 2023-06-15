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Шольц: путін хоче поглинути деякі сусідні території

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Україна потребує надійних гарантій її безпеки, оскільки росія чітко дала зрозуміти, що має намір захоплювати сусідні країни. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на урядовій пресконференції, повідомляє Deutsche Welle.

Шольц сказав, що російський диктатор володимир путін "певно хоче поглинути деякі сусідні території" і що "має такий план щодо України, і, очевидно, це також його план стосовно білорусі".

Саме тому, вважає канцлер, "важливо, щоб ми мали дуже конкретну розмову про гарантії безпеки" для України.

Шольц підкреслив, що водночас мова не може йти про те, щоб "якось заморозити війну і цим узаконити російський загарбницький набіг".

Канцлер вкотре запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

12 червня на зустрічі з президентами Франції та Польщі в Парижі Шольц заявив, що стосовно прийняття України до НАТО до закінчення війни не йдеться, проте потрібно "продовжувати підготовку до такого кроку" і робити це "дуже інтенсивно". Про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні "у гранично конкретній формі".

Шольц
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