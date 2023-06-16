Гетманцев: ФОПи матимуть можливість перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку

Після набуття чинності законопроєктом №8401, згідно з яким скасовуватиметься пільгова ставка єдиного податку 2% для фізичних осіб-підприємців, ФОП матимуть можливість перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку.
Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, це стосується як щойно зареєстрованих ФОП, так і фізичних осіб-підприємців, які раніше платили 5% єдиного податку.
«Хочу звернутися до підприємців – платників 2% податку. Ні, цього місяця не треба терміново подавати заяву про перехід на третю групу єдиного податку. Ані якщо ви щойно зареєстрований ФОП, ані якщо ви були на 5% раніше», – стверджує він.
Гетманцев переконує, що після набуття чинності законопроєктом №8401 українські ФОП матимуть можливість перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку.
Нещодавно стало відомо, що законопроєкт №8401 щодо скасування з 1 липня податкових пільг для бізнесу не ухвалюватимуть у другому читанні, а тому пільги для ФОП будуть збережені ще певний час. За різними заявами, скасування податкових пільг може бути перенесено на 1 серпня 2023 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023