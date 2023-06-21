Україна веде переговори з виробниками зброї з Європи щодо будування заводів в Україні

Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включно з безпілотниками, на своїй території, і може підписати контракти найближчими місяцями. Про це сказав агентству Reuters заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв в кулуарах Паризького авіасалону.

Як зазначається, з моменту повномасштабного вторгнення росії Україна намагається забезпечити себе зброєю, починаючи від боєприпасів і закінчуючи ракетними установками та ракетами. Київ отримав підтримку від таких країн, як Сполучені Штати, Німеччина та Британія, і, за словами Боєва, Україна веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо того, щоб вони самі виробляли зброю на території України.

«Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців», – сказав Боєв.

За словами заступника міністра, запуск такого виробництва в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду від вже наявного досвіду створення безпілотників і надасть робочі місця у західних та центральних регіонах країни.

«Для стримування агресії у майбутньому знадобиться потужна оборонна промисловість України, сильні українські Збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що візити міжнародних партнерів в Україну, налагодження виробництва та залучення України до системи безпеки для вільного світу є дуже важливим», – сказав Боєв.

Чиновник також додав, що вів переговори як з великими міжнародними компаніями-виробниками безпілотників, так і з дрібними постачальниками, проте не назвав ці компанії.

«Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники», – сказав політик.

Як повідомлялося, турецька оборонна компанія Baykar наприкінці минулого року заявила, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки.