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Шольц: Китай має впливати на росію щодо війни в Україні

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Китай має впливати на росію щодо війни в Україні.

Таку думку озвучив у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрівся у Берліні з китайським прем'єром Лі Цяном.

"Глобальні проблеми можна вирішити лише спільними зусиллями, тому на німецько-китайських урядових консультаціях я чітко дав зрозуміти, що імперіалізм не є рішенням. Китай має впливати на росію щодо війни в Україні", - йдеться в дописі Шольца.

Як передає Sky News, німецький канцлер на спільній пресконференції також сказав, що Пекін не повинен постачати зброю до росії і що війна в Україні не має перетворитися на заморожений конфлікт.

Нагадаємо, Шольц і Цян обговорювали війну в Україні під час проведення урядових консультацій на високому рівні.

Вони відбуваються уже всьоме. Зустріч Шольца і Цяна пройшла через день після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що свідчить про зусилля Пекіна налагодити контакт із Заходом і “розтопити” стосунки.

Китай, Шольц
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