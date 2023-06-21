Шольц: Китай має впливати на росію щодо війни в Україні

Китай має впливати на росію щодо війни в Україні.
Таку думку озвучив у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрівся у Берліні з китайським прем'єром Лі Цяном.
"Глобальні проблеми можна вирішити лише спільними зусиллями, тому на німецько-китайських урядових консультаціях я чітко дав зрозуміти, що імперіалізм не є рішенням. Китай має впливати на росію щодо війни в Україні", - йдеться в дописі Шольца.
Як передає Sky News, німецький канцлер на спільній пресконференції також сказав, що Пекін не повинен постачати зброю до росії і що війна в Україні не має перетворитися на заморожений конфлікт.
Нагадаємо, Шольц і Цян обговорювали війну в Україні під час проведення урядових консультацій на високому рівні.
Вони відбуваються уже всьоме. Зустріч Шольца і Цяна пройшла через день після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що свідчить про зусилля Пекіна налагодити контакт із Заходом і “розтопити” стосунки.
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