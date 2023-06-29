Мер Миколаєва закликає жителів зробити запас їжі та води на випадок теракту на ЗАЕС

Жителів Миколаєва закликають зробити запас їжі та води на випадок, якщо російські окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександра Сєнкевича у коментарі місцевому виданню «ПН».

Мер зазначив, що питання евакуації населення у разі теракту на ЗАЕС обговорюється на рівні держави. Напрямок евакуації буде залежати від напрямку вітру.

Міська влада буде займатися вивозом населення до глобального пункту евакуації. У разі катастрофи всі дії оголосять централізовано.

При цьому Сєнкевич закликав містян бути готовими та зробити запас їжі і води на п'ять днів.

«Вже сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п'ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був», – додав він.