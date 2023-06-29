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Мер Миколаєва закликає жителів зробити запас їжі та води на випадок теракту на ЗАЕС

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Жителів Миколаєва закликають зробити запас їжі та води на випадок, якщо російські окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександра Сєнкевича у коментарі місцевому виданню «ПН».

Мер зазначив, що питання евакуації населення у разі теракту на ЗАЕС обговорюється на рівні держави. Напрямок евакуації буде залежати від напрямку вітру.

Міська влада буде займатися вивозом населення до глобального пункту евакуації. У разі катастрофи всі дії оголосять централізовано.

При цьому Сєнкевич закликав містян бути готовими та зробити запас їжі і води на п'ять днів.

«Вже сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п'ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був», – додав він.

ЗАЕС, Миколаєв, Сєнкевич
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