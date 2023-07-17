Гетманцев: З початку 2023 року від малої приватизації держбюджет отримав рекордні надходження

З початку 2023 року станом на середину липня до державного бюджету України надійшло вже більше 2 млрд грн. Показник є рекордним за останні 10 років. Фінальна вартість 73% проданих об’єктів варіюється в межах 1 млн грн.
Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зауважив, що для держави економічно є доцільним позбуватися таких активів, водночас для бізнесу вони можуть бути корисними.
"У той же час вони можуть стати добрим стартовим активом для малого бізнесу, який за невеличкі кошти може вдихнути у них друге життя (тим більше в умовах, коли держава реалізує такі популярні програми підтримки МСБ, як доступні кредити "5-7-9%" та єРобота)", — резюмував Гетманцев.
Ще 15% об’єктів продали за 1-10 млн грн, 12% — дорожче за 10 млн грн. Наступними, на його думку, держава має позбутися спиртових заводів, портів, готелів.
"Вони не є стратегічно важливими для економіки та безпеки держави, і у приватних руках мають більше шансів для розвитку", — пояснив нардеп.
Нагадаємо, ще в 2022 році Верховна Рада прийняла закон, що пришвидшує та спрощує приватизацію державних підприємств в умовах воєнного стану.
Прийнятий закон передбачає суттєве скорочення строків проведення приватизаційних аукціонів та підготовки об’єктів - від оголошення до підписання договору має пройти не більше двох місяців. При цьому оплата за придбане підприємство має відбуватися до укладання договору купівлі—продажу.
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