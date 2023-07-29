Financial Times: ЗСУ застосовують ракети північнокорейського виробництва

ЗСУ на підступах до Бахмуту застосовують ракети для реактивних систем залпового вогню "Град" північнокорейського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, достеменно невідомо, як ракети з КНДР потрапили до України. Українські військові у розмові заявили, що снаряди були захоплені на судні дружньою країною та надалі передані Україні в рамках одного із пакетів військової допомоги.
Проте радник міністра оборони України Юрій Сак припустив, що ракети були захоплені у російських військ як трофей.
"Ми захоплюємо їхні танки, ми захоплюємо їхню техніку, і цілком можливо, що це також результат успішного проведення українською армією військової операції", - зазначив Сак.
Північнокорейські боєприпаси, які застосовують Україна, були зроблені в 1980–1990 роках. За словами артилеристів, корейські ракети не є кращими через високу частку браку.
Варто зазначити, що раніше Osint-аналітик War Noir у фоторепортажі українських журналістів з позицій розрахунку реактивної системи залпового вогню "Град" 47 механізованої бригади "Магура" на Запорізькому напрямі виявив ракети з маркуванням, яке дуже схоже на північнокорейське.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають докази того, що ПВК "Вагнера" отримували зброю з КНДР. Постачання озброєння тривало деякий час. Загалом зафіксовано кілька партій постачання.
За даними аналітиків, гостра необхідність армії РФ у снарядах для війни проти України може врятувати економіку КНДР від економічної кризи, що насувається. Пхеньян має великі запаси боєприпасів. Найбільший інтерес у армії РФ викликали снаряди калібру 122-мм та 152-мм, а також 122-мм реактивні снаряди для РСЗВ. Ціна на 122-мм ракети кілька років тому становила близько 6 тисяч доларів.
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