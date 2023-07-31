Молдова може продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

У понеділок, 31 липня, парламент Молдови збереться на останнє засідання весняно-літньої сесії, на якому розгляне ініціативу уряду про продовження надзвичайного стану на 60 днів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовський телеканал TV8.
Пропозицію винесли в контексті війни в Україні. В уряді пояснили необхідність продовження надзвичайного стану збереженням ризиків для національної безпеки країни.
"Молдова, як і раніше, піддається гібридній війні, просуванню неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильству. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанню в Республіку Молдова природного газу та електроенергії", – ідеться в урядовому документі.
Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Відтоді його неодноразово продовжували.
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