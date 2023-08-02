росії бракує персоналу – співробітників, які виконують базові функції в торгівлі та промисловості, - ЗМІ

російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї, щоб вирішити проблему кадрового голоду. Таку думку висловив російський депутат, член регіонального відділення партії «єдина росія» олександр калінін, пишуть російські «Відомості».

росії бракує персоналу – співробітників, які виконують базові функції в торгівлі та промисловості, зазначає калінін. У зв'язку з цим, за його словами, доцільно буде залучити до країни додаткові міграційні потоки. «Ми пропонували і пропонуватимемо ідеї щодо Північної Кореї. Це є вкрай актуальним для Далекого Сходу», – сказав він, маючи на увазі відкриття можливостей для трудової діяльності громадян КНДР.

Видання пише, що олександр калінін – член «єдиної росії», за сумісництвом є президентом громадської організації «опора росії», яка займається питаннями малого та середнього бізнесу. На виборах 2018 року він був довіреною особою диктатора володимира путіна.

Таким чином влада країни-агресора визнає, що на ринку праці в рф виник дефіцит кадрів через криваву війну розпочату Росією в Україні. «Сьогодні великий дефіцит спостерігається в обробній промисловості, великий дефіцит в інженерних кадрах», – визнавав на початку липня голова мінпраці Антон Котяков.

Однією з причин підвищення ставки на 1 п. п. Центральний Банк Росії назвав рекордно низьке безробіття та історично високе завантаження потужностей виробництва. Очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна пояснювала, що в таких умовах подальше зростання виробництва обмежене. За даними моніторингу російського Центробанку, близько 75% компаній у машинобудуванні заявили про нестачу персоналу.

Після початку мобілізації з кадровим голодом зіткнулася кожна друга компанія в Росії, йшлося у дослідженні ІНП РАН. Причини кадрового голоду – вербування росіян на війну в Україні, масова еміграція тих, хто тікає від мобілізації та розбудова економіки після пандемії, пояснювали фахівці інституту.

Видання зазначає, що мінпраці готує низку заходів, щоб зменшити проблеми на ринку праці. Зокрема відомство планує перенавчати співробітників для роботи на оборонно-промислових підприємствах, розміщувати вакансії на державному порталі «Робота в Росії» та субсидувати найм безробітних.