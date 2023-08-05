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Раді пропонують ухвалити закон щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії

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Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити закон щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України, передає Укрінформ.

«Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії (реєстр. №9419 від 26 червня 2023 року), поданий Кабінетом Міністрів, та альтернативний проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій (реєстр. № 9419-1 від 12 липня 2023 року), поданий народним депутатом України Корнієнком О.С. та іншими народними депутатами», - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити зазначені законопроєкти до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні законопроєкт за №9419-1 прийняти за основу.

Законопроєкт розроблений з метою усунення прогалин в законодавстві та врегулювання питань, які стосуються забезпечення здійснення державного контролю Національним агентством з питань запобігання корупції за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України “Про політичні партії в Україні” та Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", які стосуються подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, а також державного контролю за діяльністю політичних партій.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить Національному агентству з питань запобігання корупції здійснювати державний контроль за діяльністю політичних партій.

Верховна Рада, олігархи
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