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Сабріна Сінгх відреагувала на заяви про розвиток військового співробітництва між росією і КНДР

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Заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх відреагувала на заяви про розвиток військового співробітництва між росією і КНДР.

"На наш погляд, звичайно, будь-яка допомога, яку Північна Корея або будь-яка інша країна надає росії, подовжує несправедливу і неспровоковану війну в Україні", - заявила Сінгх під час брифінгу.

Вона підтвердила, що Пентагон дотримується чіткої позиції, викладеної раніше, і виступає проти військової співпраці з росією будь-яких країн.

"Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку росії, що, знаєте, ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - зазначила Сінгх.

Вона також ще раз акцентувала: "що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно".

Як повідомлялося, за розвідданими США, росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю і придбати в неї партію снарядів для ведення бойових дій проти України. Про це на початку серпня інформував координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Associated Press .

КНДР, Сінгх
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