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Проти ініціативи ЄС щодо прийому мігрантів виступило 82% поляків, - опитування

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Проти ініціативи ЄС щодо прийому мігрантів з Близького Сходу та Африки виступило 82% поляків, пише Polska Agencja Prasowa з посиланням на результати соцопитування. Тверде «ні» поляки також кажуть ідеї штрафів за неприйняття встановленої квоти біженців, зазначає агентство.

Поляки масово виступають проти обов'язкового переселення мігрантів із Близького Сходу та з Північної Африки, йдеться у дослідженні, проведеному Бюро соціальних досліджень Question Mark для Центру досліджень європейської політики. Лише 5,8% поляків підтримує переселення мігрантів.

Не згодні поляки також із ідеєю фінансового покарання за неприйняття встановленої квоти біженців. Бюро вивчило думку поляків про останні пропозиції Європейського Союзу, пов'язані з міграційним пактом.

Дослідження демонструє, переважна більшість поляків не вітає концепцію міграційного пакту ЄС та запровадження обов'язкових квот на біженців, переміщених до держав-членів з таких територій, як Близький Схід чи Північна Африка. Категорично проти таких рішень виступають 82,4% опитаних.

Більше ніж 28% опитаних висловлюють це переконання рішуче, а понад 53% – помірковано. Позиція, що схвалює міграційний пакт у формі, запропонованій ЄС, є рідкістю. «Цілком обґрунтованим» вважає це рішення 12,8% опитаних. Його підтримують лише 5,8% респондентів.

Проти обов'язкової релокації мігрантів виступають як чоловіки (всього 81,2%), і жінки (81,6%). З цього питання навіть немає традиційного демографічного поділу. Кожна з вікових груп зазначила, міграційний пакт не є справедливим. Респонденти віком 18-29 років найчастіше (60,3%) давали відповідь «швидше ні». Такої ж думки дотримувалися і 58,3% осіб у віці 30-44 років, 41,5% – у групі 45-59 років та 53,4% осіб – у віці 60 років та старших.

Поляки також кажуть категорично проти запровадження штрафів за неприйняття квоти біженців у рамках міграційного пакту. Штраф становив би 22 тисячі євро за кожного неприйнятого мігранта. Результати опитування CBPE показують радикальну незгоду з такими загрозами. 86,4% опитаних негативно оцінюють цю пропозицію, з них 24,9% – безперечно негативно. З ним згодні лише 13,6% опитаних.

Респонденти з різних демографічних груп висловлювали свою незгоду з цього питання дуже схожим чином. Серед чоловіків цей показник становив 84%, а серед жінок – 87,7%. Негативно до такого рішення ставляться як мешканці сіл, малих та середніх міст, так і великих міських центрів та мегаполісів.

У великих містах (населення понад 500 тис.) 84,2% жителів несхвально сприйняли ідею штрафів за неприйняття мігрантів. У населених пунктах від 100 до 499,99 тисяч жителів цей показник становив 84,8%, а у містах із населенням від 50 до 99,99 тисяч – 80,5%. «Певно ні» чи «швидше ні» пропозиції також сказали 89,1% респондентів із населених пунктів, що налічують 20-49, 99 тисяч та 83,1% – у містах із населенням до 19,99 тисяч мешканців. Серед опитаних із сільської місцевості цей показник становить 88,7%.

Польща, опитування, ЄС, мігранти
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