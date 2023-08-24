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Литва схвалила проєкт стратегії громадянського опору

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Рада національної безпеки Литви в середу схвалила проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію ELTA, розповів журналістам заступник міністра оборони Литви Жильвінас Томкус.

Литовський план громадянського опору передбачає створення "більш стійкого, вольового громадянського суспільства", а також визначення ролі держустанов у цьому процесі.

Імплементація плану поділена на кілька етапів. Перший триватиме до 2025 року і містить 40 заходів, спрямованих на виховання молоді та просвітництво в питанні громадянського опору серед усього населення Литви.

"Мета полягає в тому, щоб щонайменше 50% нашого суспільства були готові захищати свою країну зі зброєю та іншими засобами, а також знали, як поводитися в надзвичайних ситуаціях", – пояснив Томкус.

Також передбачене створення Ради громадянського опору, де "представники неурядових організацій та громадяни Литовської Республіки зможуть брати участь і контролювати реалізацію заходів", додав урядовець.

Сейм Литви ухвалив стратегію підготовки громадян до громадянського опору ще у травні минулого року.

Документ передбачає обов'язкове навчання всіх державних службовців, шкільних вчителів, учнів 11-12 класів, осіб, які проходять альтернативну службу в системі національної оборони, і членів Союзу стрільців Литви у віці від 18 років і старше. Стратегія передбачає посилення освіти та інформування громадян про сучасні загрози, національну безпеку та можливості зробити свій внесок в оборону країни.

Але план дій для втілення стратегії досі не затверджений урядом, тож опозиційні депутати Литви критикують затримку.

Литва
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