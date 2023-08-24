Литва схвалила проєкт стратегії громадянського опору

Рада національної безпеки Литви в середу схвалила проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію ELTA, розповів журналістам заступник міністра оборони Литви Жильвінас Томкус.
Литовський план громадянського опору передбачає створення "більш стійкого, вольового громадянського суспільства", а також визначення ролі держустанов у цьому процесі.
Імплементація плану поділена на кілька етапів. Перший триватиме до 2025 року і містить 40 заходів, спрямованих на виховання молоді та просвітництво в питанні громадянського опору серед усього населення Литви.
"Мета полягає в тому, щоб щонайменше 50% нашого суспільства були готові захищати свою країну зі зброєю та іншими засобами, а також знали, як поводитися в надзвичайних ситуаціях", – пояснив Томкус.
Також передбачене створення Ради громадянського опору, де "представники неурядових організацій та громадяни Литовської Республіки зможуть брати участь і контролювати реалізацію заходів", додав урядовець.
Сейм Литви ухвалив стратегію підготовки громадян до громадянського опору ще у травні минулого року.
Документ передбачає обов'язкове навчання всіх державних службовців, шкільних вчителів, учнів 11-12 класів, осіб, які проходять альтернативну службу в системі національної оборони, і членів Союзу стрільців Литви у віці від 18 років і старше. Стратегія передбачає посилення освіти та інформування громадян про сучасні загрози, національну безпеку та можливості зробити свій внесок в оборону країни.
Але план дій для втілення стратегії досі не затверджений урядом, тож опозиційні депутати Литви критикують затримку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023