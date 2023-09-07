Мінекономіки: Наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом

У липні вперше за два роки зафіксована дефляція на споживчому ринку – за даними Держстату, ціни знизилися на 0,6% за місяць, проте очікується, що восени ситуація зміниться. Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, у липні 2023 року сезонне зростання пропозиції було головною причиною дефляції, що фактично є схожим на тенденції мирного часу (у 2022 році дефляції впродовж літнього періоду не спостерігалося).

Динаміка цін упродовж уже відносно тривалого часу війни визначається переважно стриманим попитом (сфокусованим на товарах першої необхідності, переважно продовольчих), наголосили в Мінекономіки.

Тому наразі базова інфляція передусім є відображенням підвищеної витратності виробництва у воєнних умовах (найбільш відчутно це позначається на цінах на харчові продукти з високим ступенем промислової обробки). Тоді як небазова інфляція традиційно є найбільш волатильною і відображає поточне зниження цін на продукти, що є сировинними або з низьким ступенем обробки, що і сформувало липневу дефляцію, зазначили в Міністерстві.

"Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою – відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції", – йдеться у прогнозі.

Відтак наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом.

"Хоча варто враховувати послаблення та закінчення з часом впливу літньої сезонності. І, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні", – зазначили в Мінекономіки.