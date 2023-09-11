Буданов: Повномасштабна війна росії проти України не буде довготривалою

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України не буде довготривалою, проте це залежить від того, хто як визначає «тривалий термін». Таку думку висловив генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє УНН.
«Я не поділяю думку, що це буде довготривалою війною. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо перш за все по противнику», - сказав Буданов.
Він зазначив, що росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.
«Але знову ж таки, якщо ви говорите про пів року, сім місяців, про рік і думаєте, що це довготривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви будете праві», - додав Буданов.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023