Буданов: Повномасштабна війна росії проти України не буде довготривалою

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України не буде довготривалою, проте це залежить від того, хто як визначає «тривалий термін». Таку думку висловив генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє УНН.

«Я не поділяю думку, що це буде довготривалою війною. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо перш за все по противнику», - сказав Буданов.

Він зазначив, що росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

«Але знову ж таки, якщо ви говорите про пів року, сім місяців, про рік і думаєте, що це довготривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви будете праві», - додав Буданов.