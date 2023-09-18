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ЦНС: путін хоче завезти північнокорейських громадян у Донецьку та Луганську області

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Президент країни-агресорки російської федерації володимир путін вмовив диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина відкрити "дипломатичні представництва" у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську.

окупанти хочуть завезти робітників і північнокорейських громадян. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

кремль може залучити північнокорейців для для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, повідомили.

"Весною-літом цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах російських окупаційних військ", – пише ЦНС.

КНДР
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