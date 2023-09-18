Міжнародний суд ООН поновлює слухання у позові України проти рф

Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня, поновлює слухання у позові України проти рф щодо конвенції про геноцид.18-27 вересня пройдуть публічні слухання попередніх заперечень, висунутих росією.

Зазначається, що слухання проходитимуть у два раунди: росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Як відомо, у позові проти рф до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути рф до відповідальності за спотворення поняття "геноцид".

Позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф.

кремль в свою чергу звинуватив Київ у геноциді, який Україна нібито чинила на Донбасі, починаючи з 2014 року. рф використала це як підставу для введення військ і вчинення вже повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Сторони представлять свої позиції, включаючи держави, які виступили з ініціативою вступити у цю справу.

Повідомляється, що до справи долучилися зі своїми інтервенціями 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні.