Федоришина: Кабмін пропонує залишити 107 державних компаній, які не підлягатимуть приватизації

Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді список зі 107 державних компаній, які не підлягатимуть приватизації. Майже всі з них будуть об'єднані у Суверенному фонді, заявила в.о. голови Фонду держмайна Олександра Федоришина.
"Український суверенний фонд об’єднає під своєю парасолькою ключові стратегічні компанії, для себе ми їх визначали – це 76-77 компаній", – сказав він на конференції у Києві.
За його словами, український суверенний фонд буде аналогом Норвезькому пенсійному фонду, під управлінням якого знаходяться 74 державні компанії, тоді як в Україні досі 1600 державних підприємств.
В.о. голови ФДМ сказав, що на одному з останніх засідань з Міністерством економіки за результатом тріажу було визначено 107 компаній, які не підлягають приватизації. Щоб закріпити це, готується відповідний законопроєкт.
"Ми орієнтуємось безпосередньо на цей список, проситимемо долучитися до обговорення, щоб ці компанії могли потенційно увійти в управління українського суверенного фонду", – сказав Федоришин.
Суверенний фонд (sovereign-wealth funds) – це державний інвестиційний фонд, активи якого можуть містити акції державних чи публічних компаній, облігації, майно, дорогоцінні метали й інші активи.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023