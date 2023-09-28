Федоришина: Кабмін пропонує залишити 107 державних компаній, які не підлягатимуть приватизації

Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді список зі 107 державних компаній, які не підлягатимуть приватизації. Майже всі з них будуть об'єднані у Суверенному фонді, заявила в.о. голови Фонду держмайна Олександра Федоришина.

"Український суверенний фонд об’єднає під своєю парасолькою ключові стратегічні компанії, для себе ми їх визначали – це 76-77 компаній", – сказав він на конференції у Києві.

За його словами, український суверенний фонд буде аналогом Норвезькому пенсійному фонду, під управлінням якого знаходяться 74 державні компанії, тоді як в Україні досі 1600 державних підприємств.

В.о. голови ФДМ сказав, що на одному з останніх засідань з Міністерством економіки за результатом тріажу було визначено 107 компаній, які не підлягають приватизації. Щоб закріпити це, готується відповідний законопроєкт.

"Ми орієнтуємось безпосередньо на цей список, проситимемо долучитися до обговорення, щоб ці компанії могли потенційно увійти в управління українського суверенного фонду", – сказав Федоришин.

Суверенний фонд (sovereign-wealth funds) – це державний інвестиційний фонд, активи якого можуть містити акції державних чи публічних компаній, облігації, майно, дорогоцінні метали й інші активи.