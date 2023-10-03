Кулеба: Україна може забезпечити експорт зерна без російських гарантій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу закликав останніх долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору", який Київ підтримує без участі росії.

Про це Кулеба сказав на підсумковій пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадав, що після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна створила альтернативний маршрут, який пролягає з українських чорноморських портів і проходить через територіальні води держав-членів НАТО.

Він додав, що успішне функціонування коридору є свідченням того, що Україна може забезпечити експорт зерна без російських гарантій.

"Ми цілком можемо впоратись без них, як це було і до початку повномасштабного вторгнення", – підкреслив Кулеба.