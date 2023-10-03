МЗС Литви: деякі країни ЄС переживають критичний момент у підтримці України

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс сказав, що деякі країни Європейського Союзу переживають критичний момент у підтримці України, але представники ЄС з усіх 27 держав-членів зустрілися в Києві в понеділок, щоб в черговий раз підкреслити те, що Європа з Україною. Глава МЗС Франції Катрін Колонна попередила росію не розраховувати на "втому" країн Євросоюзу щодо підтримки України.
Про це пише CNN.
"Багато повідомлень, надісланих із Вашингтона або звідкись, мають силу вселяти сумніви щодо того, чи ми серйозні. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч може це виправити та може надіслати дуже чітке, кришталево чітке повідомлення про те, що Європа з Україною до цієї перемоги", — додав міністр закордонних справ Литви.
Міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії також підтвердили свою підтримку Києву.
Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску заявила, що країна підтримуватиме Україну в експорті зернових, і наголосила на згубному впливі вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.
Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив надію, що офіційні особи ЄС знайдуть "стійкий підхід" до підтримки України в довгостроковій перспективі.
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