Bloomberg: Смілива ставка України на створення власного маршруту для зерна виправдалася

За останні кілька тижнів десять кораблів завершили рейси до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після краху безпечного коридору, погодженого з росією, виправдалася.
Про це пише Bloomberg.
Повідомляється, що попри такий успіх, судна все ще з підвищеною обережних прямують до України. Згідно з угодою про безпечний коридор, усі судна, які прямували до України, мали пройти перевірку в Стамбулі, і включали лише сільськогосподарські товари.
Хоча такі інспекції значно сповільнили торгівлю, набагато більше власників суден виявили бажання взяти участь, оскільки капітани та власники кораблів вважають, що така міжнародна підтримка робить маршрут більш безпечним.
Згідно з повідомленням, витрати на страхування суден, які плавають у такому ризикованому районі, також були проблемою. Зважаючи на те, що нова стратегія України набирає обертів, страховий брокер Miller запропонував повне страхування військових ризиків для українських чорноморських зернових суден.
При цьому, видання зазначає, що експорт зерна цього вересня був на 50% меншим, ніж рік тому.
Bloomberg нагадує, що два кораблі дійшли до Одеси в неділю, ще два – до "Чорноморська", а New Legacy прибув до "Південного" того ж дня. Це на додаток до ще п’яти суден, які вже пройшли коридором, завантажили вантажі та вийшли з 16 вересня, і це означає, що наразі судна досягли всіх трьох глибоководних портів, використовуючи тимчасовий український коридор.
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