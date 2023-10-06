АВМ: В Україні очікується подальше зростання цін на молочні продукти

В Україні подорожчали майже всі молочні продукти порівняно з минулорічним періодом. Здорожчання не зачепило лише питний йогурт.

Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока (АВМ), який було проведено в останній декаді вересня.

Подальше зростання цін на молочні продукти очікується в жовтні через нестачу молока-сировини на внутрішньому ринку і підвищення закупівельних цін, повідомив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Згідно з дослідженням, молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на кінець вересня в середньому коштує 40,45 грн за кг, що на 29 коп. (+0,72%) більше порівняно до попереднього місяця і на 2,82 грн (+7%) більше, ніж рік тому.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 50,91 грн за кг, що на 15 коп. (+0,30%) дорожче, ніж у вересні поточного року і на 1,61 грн (+3,16%) дорожче, ніж торік.

Водночас сметана жирністю 15% в різній тарі в кінці вересня в середньому коштувала 110,73 грн за кг, що на 7 коп. (0,06%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 17,67 грн (+16%).

Разом з тим ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому склала 69,50 грн за кг, що на 80 коп. (+1,15%) більше, ніж місяць тому, але на 37 коп. (-0,53%) менше, ніж торік.

За підрахунками АВМ, ціна на сир кисломолочний жирністю 9% в останній декаді вересня склала 187,70 грн за кг. Продукт подешевшав на 1,03 грн (-0,55%) порівняно до попереднього місяця, але подорожчав на 16,75 грн (+8,93%) порівняно до минулорічного періоду.

Зазначається, що вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 350,09 грн за кг, що на 64 коп. (+0,18%) дорожче, ніж в кінці серпня і на 52,05 грн (+14,87%) дорожче, ніж торік.

В асоціації припускають, що ймовірними причинами дорожчання майже усіх молочних продуктів, які входять до споживчого кошику українців, порівняно до минулого року, є зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, зростання закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні-серпні та скорочення поголів'я корів після повномасштабного вторгнення рф.