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Укрзалізниця: Роботи з електрифікації першої євроколії в Україні завершені

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Роботи з електрифікації першої новозбудованої євроколії в Україні завершені.

Про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Ідеться про дільницю протяжністю 22 км між Ужгородом та Чопом.

Проєкт реалізується за фінансової участі Європейського Союзу. Підтримку надає Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як зазначають у компанії, залізничники вже працюють над електрифікацією другої черги проєкту – ділянки від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Завершити роботи планується до кінця року.

«Після цього багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива. А це означає, що пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода. Для пасажирів – це менше часу в дорозі, а для залізниці – менші експлуатаційні витрати», – пояснюють в УЗ.

Укрзалізниця
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