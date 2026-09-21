Через них "пройшло" 23,5 млрд грн: БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурору провело масштабну спецоперацію проти розгалуженої мережі конвертаційних центрів, в рамках якої було проведено 50 обшуків, у тому числі у Києві, Харкові та Одесі.
Про це повідомив директор відомства Олександр Цивінський.
"Йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн", – написав він у телеграм у неділю.
За словами Цивінського, вилучено необлікованої готівки "на мільйони гривень", учасникам схеми вже повідомили про підозру.
"Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією", – додав директор бюро та анонсував більше деталей.
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