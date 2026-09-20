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У ПФУ розповіли, хто має право на дострокову пенсію

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Українці, які виходять на пенсію раніше 60 років, мають на це законне право за певних умов - через шкідливу роботу, соціальний статус чи життєві обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Достроковий вихід на пенсію надають за кількома основними категоріями. Це професійні умови праці, соціальний або медичний статус, а також особливі життєві обставини.

Цей варіант стосується особливо шкідливих та особливо важких умов праці. Це гірники, шахтарі, працівники хімічних виробництв та металурги.

Чоловіки й жінки з цього списку можуть піти на пенсію після 50 років за наявності відповідного пільгового стажу.

Сюди входять шкідливі та важкі умови праці. Це водії міського пасажирського транспорту, працівники залізниці, будівельники окремих спеціальностей і медики певних відділень.

Для них дострокова пенсія настає з 55 років, як для чоловіків, так і для жінок.

Багатодітні матері мають право вийти на пенсію у 50 років за таких умов:

  • народили та виховали до 6-річного віку 5 або більше дітей;
  • або виховали до 6 років дитину з інвалідністю з дитинства;
  • страховий стаж - не менше 15 років.

За вибором матері або в разі її відсутності це право може використати батько. Йому потрібно 20 років стажу і вік 55 років.

Учасники бойових дій та родичі загиблих захисників також мають право на дострокову пенсію. Чоловікам потрібно 25 років стажу для виходу у 55 років, жінкам - 20 років стажу для виходу у 50 років.

Окрема категорія - особи з інвалідністю по зору I групи, а також люди з карликовістю. Чоловіки можуть оформити пенсію у 50 років за стажу від 15 років, жінки - у 40-45 років за стажу від 10-10,5 року.

Право на дострокову пенсію також мають працівники, звільнені з ініціативи роботодавця за 1,5 року до досягнення пенсійного віку - через реорганізацію, ліквідацію підприємства або стан здоров'я.

Для цього потрібні такі умови:

  • залишкова тривалість до пенсійного віку - не більше 1,5 року;
  • повний страховий стаж - 35 років для чоловіків, 30 років для жінок;
  • реєстрація в Центрі зайнятості протягом 7 днів після звільнення, якщо немає підходящої роботи.
ПФУ, пенсія
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