Драгоне: НАТО нарощує свої сили як за чисельністю, так і за рівнем технічної досконалості

НАТО готове відреагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи.
Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на зустрічі з журналістами, цитує Politico.
"Альянс готовий, структура готова, солдати [...] зброя готова", – сказав Драгоне й додав, що альянс продовжує нарощувати свої сили як за чисельністю, так і за рівнем технічної досконалості.
Останніми тижнями лідери Європи – зокрема Литви, Польщі, Німеччини тощо – попереджають про можливе наростання диверсій чи загроз з боку Росії. Москва втрачає багато людей на війні проти України, але водночас хоче перевірити міцність НАТО і його реакцію на атаки, а ще переконати Європу більше не допомагати Києву.
За словами Драгоне, у суботу генерали Північноатлантичного альянсу не обговорювали останні попередження, але наголосили, що НАТО має напоготові 4000 сторінок військових планів для захисту східного флангу. Там описані і сценарії, що передбачають "мінімальну кризу або втручання на нашій території".
Генерал запевнив, що союзники готові на випадок ескалації та знають, що робити в разі нападу.
"Безвідповідальна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність. "Хочу чітко зазначити, що ці спроби не розділяють нас. Вони гострять наші інструменти, роблять нас набагато згуртованішими та рішучішими", – додав посадовець.
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