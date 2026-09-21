Зеленський перераховував озброєння, які брали участь в нальоті на москву

Москва та Підмосков'я були вчора атаковані безпілотником літакового типу під назвою Pelican.

Про це РБК-Україна стало відомо з власних джерел.

Вчора, коментуючи масовану атаку на Москву, президент Володимир Зеленський перераховував озброєння, які брали участь в нальоті. Серед них, був Pelican.

Президент не уточнив, який саме це вид озброєння, але низка пабліків та ЗМІ припустили, що може йтися про балістичну ракету FP-7 від компанії FirePoint. У медіа раніше фігурувала назва "Пелікан" для цієї ракети.

Однак джерела РБК-Україна уточнили, що насправді Pelican - це безпілотник літакового типу. Інші дані щодо нього не розголошуються.

Нагадаємо, минулої ночі Москва та Підмосков'я опинилися під масованою атакою. Серед цілей, які атакували Сили оборони України, був Московський НПЗ. Це один з найбільших російських НПЗ, який забезпечує 40% пального для Москви.