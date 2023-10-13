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Буданов: росіяни готували техногенну катастрофу на окупованій ЗАЕС

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росіяни готували техногенну катастрофу на окупованій Запорізькій атомній електростанції і хотіли «здійснити контрольований викид радіації». Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді».

«Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи», – зазначив Буданов.

Очільник розвідки зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою, нічого глобально там не змінилося.

«Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього», – зазначив він.

Буданов сподівається, що Україна зможе запобігти терористичним планам рф. На питання, чи підклювався він особисто задля вирішення цього питання, голова ГУР відповів: "Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати».

Буданов
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