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Розробник гри "World of Tanks" запустив благодійний проєкт для допомоги Україні

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Розробник гри "World of Tanks" компанія Wargaming запустила благодійний проєкт для допомоги Україні.

Зібрані кошти відправлять на медичну допомогу на користь United24 - офіційної української платформи для збору коштів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Користувачі ігор World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends та World of Warplanes зможуть купити спеціальні набори, присвячені Україні.

У цих наборах будуть елементи, створені митцями у київській студії компанії.

З 18 жовтня до 1 листопада Wargaming пожертвує 100% від суми купівлі кожного набору WargamingUnited на цілі медичної допомоги.

"Ми в Wargaming обожнюємо ігри про військову техніку, але ненавидимо саму війну", - зазначили в компанії.

World of Tanks
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