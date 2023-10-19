Розробник гри "World of Tanks" запустив благодійний проєкт для допомоги Україні

Розробник гри "World of Tanks" компанія Wargaming запустила благодійний проєкт для допомоги Україні.
Зібрані кошти відправлять на медичну допомогу на користь United24 - офіційної української платформи для збору коштів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.
Користувачі ігор World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends та World of Warplanes зможуть купити спеціальні набори, присвячені Україні.
У цих наборах будуть елементи, створені митцями у київській студії компанії.
З 18 жовтня до 1 листопада Wargaming пожертвує 100% від суми купівлі кожного набору WargamingUnited на цілі медичної допомоги.
"Ми в Wargaming обожнюємо ігри про військову техніку, але ненавидимо саму війну", - зазначили в компанії.
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