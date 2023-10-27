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Майже 80% українців підтримують вступ до Північноатлантичного Альянсу, - опитування

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Якби в Україні зараз відбувся референдум щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу, то такий крок підтримали б майже 80% українців.

Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, опубліковане в четвер, пише "Європейська правда".

Станом на вересень 79% опитаних українців підтримували членство України в НАТО й лише 5% заявили, що проголосували б проти. У квітні 2022-го, незабаром після початку повномасштабного вторгнення рф, підтримали б вступ до Альянсу лише 59% респондентів і 14% – не підтримали б.

Загалом у всіх регіонах України переважає прихильність щодо вступу України до НАТО, але на сході вона найменша: 64% підтримують, ще 10% – не підтримують, а 22% не голосували б на такому референдумі.

Опитування відбулось 9-12 вересня 2023 року шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера й охопило 2000 жителів України віком від 18 років в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2 відсоткових пункти в обидва боки.

НАТО, опитування
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