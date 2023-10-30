Нафтогаз: Україна не має наміру продовжувати угоду з транзиту російського газу

Україна не має наміру продовжувати дію угоди з транзиту російського газу після її завершення наприкінці 2024 року.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Стосовно цього контракту - маємо бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру чи ініціативи її продовжувати", - сказав він.
Як зазначив Чернишов, "Газпром" не платить за контрактом у напрямку газовимірювальної станції "Сохранівка", розташованої фактично в окупованій зоні.
"Газпром" не платить за своїм контрактом за цим напрямком, тому "Нафтогаз" недоотримує обсягів фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит - ІФ-У), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань. Але при цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовими до виконання контрактних зобов'язань і підтримки наших європейських партнерів", - зазначив він.
За словами Чернишова, Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських колег, яким потрібен цей обсяг. Водночас він нагадав, що Євросоюз заявив про наміри повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року.
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