МОЗ: Щороку в Україні хворіють на інфекційні захворювання близько 6 млн осіб

Щороку в Україні фіксують приблизно 6 млн випадків інфекційних захворювань.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.
Найпоширенішими хворобами є грип та гострі респіраторні інфекції — це 98% всіх інфекційних хвороб.
Пік зростання показників зазвичай випадає на 40 тиждень року, тобто початок жовтня. У МОЗ наголошують, важливо попередити тяжкий перебіг захворювань. Там кажуть, вакцинація – найкращий варіант.
«Щорічна вакцинація є найдієвішою профілактикою грипу», – наголошують у МОЗ.
Щеплення від грипу є лише рекомендованою процедурою, тому не входить до переліку безоплатних. У Міністерстві також нагадують про вакцину від Covid-19, її можна поєднувати з щепленням проти грипу.
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