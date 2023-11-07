Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МОЗ: Щороку в Україні хворіють на інфекційні захворювання близько 6 млн осіб

143

Щороку в Україні фіксують приблизно 6 млн випадків інфекційних захворювань.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Найпоширенішими хворобами є грип та гострі респіраторні інфекції — це 98% всіх інфекційних хвороб.

Пік зростання показників зазвичай випадає на 40 тиждень року, тобто початок жовтня. У МОЗ наголошують, важливо попередити тяжкий перебіг захворювань. Там кажуть, вакцинація – найкращий варіант.

«Щорічна вакцинація є найдієвішою профілактикою грипу», – наголошують у МОЗ.

Щеплення від грипу є лише рекомендованою процедурою, тому не входить до переліку безоплатних. У Міністерстві також нагадують про вакцину від Covid-19, її можна поєднувати з щепленням проти грипу.

МОЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 ноября 2023
Понедельник, 6 ноября 2023
Воскресенье, 5 ноября 2023
Суббота, 4 ноября 2023
Пятница, 3 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023