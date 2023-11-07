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В Україні заборонені феєрверки, нічна музика та ремонтні роботи у вихіднні

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З 6 листопада повністю набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Також у ньому прописані норми про заборону нічної музики та ремонтних робіт у будинках у вихідні дні.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань Верховної ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук у Facebook.

Цей закон Рада ухвалила у квітні цього року, президент Володимир Зеленський підписав його у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продажу феєрверків, зокрема салютів та петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

Тобто, сьогодні забороняється: використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

З 6 листопада набули чинності норми про зменшення шуму.

Так, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни будуть зобов'язані вживати заходів щодо недопущення перевищення рівнів шуму у приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території; у приміщеннях закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, навчальних закладах, культурі; у приміщеннях готелів та гуртожитків; у приміщеннях громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів; у приміщеннях інших споруд та споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; на територіях парків, скверів, відпочинкових зон, розташованих на території мікрорайонів та груп житлових будинків.

Зазначається, що шум на захищених об'єктах при провадженні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби.

Також на захищених об'єктах з 22 до 8 години забороняються гучні співи та вигуки, використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел побутового шуму, використання піротехнічних виробів.

Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

феєрверк, салют, музика, Кравчук
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