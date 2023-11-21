Держспецзв’язку надала правоохоронним органам всю необхідну інформацію та готова надавати цю інформацію і надалі.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
“Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі”, - наголосили в пресслужбі.
В Держспецзв’язку закликали утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України.
Уточнюється, що виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Дмитра Маковського.
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