170 суддів, причетних до утисків протестувальників Майдану, досі працюють у судах, - ЗМІ

З понад 300 українських суддів, причетних до утисків протестувальників, що брали участь у подіях Революції Гідності, 170 досі працюють у судах. Про це повідомляють журналісти Слідства.Інфо з посиланням на дані проєкту "База суддів Майдану".
Як з'ясували журналісти, лише 20 суддів з цих 300 звільнились за власним бажанням та 53 були звільнені за якісь порушення (необов'язково за справи Майдану. – Ред.). Ще 16 не здійснюють правосуддя, але отримують зарплатню. Крім того, 61 суддя зараз у відставці, яка передбачає довічне багатотисячне щомісячне утримування.
Більшість так званих "суддів Майдану" залишилися на своїх посадах. Попри негативні висновки від Громадської ради доброчесності, розслідування журналістів та увагу активістів, ці судді успішно пройшли всі перевірки й далі виносять рішення, ухвали, постанови, вироки.
При цьому, зазначає Слідство.Інфо, це дані за 2022 рік.
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