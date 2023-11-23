Зекономлені гроші Рада планує передати на потреби ЗСУ

Верховна Рада пропонує передати на потреби Збройних сил України понад 41 млн грн, додатково зекономлених парламентом цього року.
"У 2023 році Верховна Рада України додатково заощадила понад 40 млн грн і пропонує переспрямувати ці кошти на потреби ЗСУ", - повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради в середу.
Як уточнили в пресслужбі, за десять місяців цього року сума зекономлених коштів становить 41 млн 316 тис. грн. Зокрема, понад 11 млн грн зекономлено на заробітній платі для народних депутатів, а понад 9 млн грн - за рахунок зменшення споживання електро-, теплоенергії та води, що відповідно зменшило оплату за комунальні послуги та енергоносії.
"Від початку повномасштабної військової агресії Апарат Верховної Ради України керується принципом максимальної економії фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності парламенту", - зазначив керівник апарату Вячеслав Штучний.
Апарат Верховної Ради вже звернувся до Міністерства фінансів із проханням переспрямувати зекономлені кошти на потреби сил безпеки та оборони.
У пресслужбі нагадали, що в першому півріччі 2023 року Апарат Верховної Ради також заощадив кошти в сумі 30 млн грн, які вже передано на потреби ЗСУ.
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