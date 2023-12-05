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CEB: Литва внесла один мільйон євро до Фонду солідарності з Україною

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Уряд Литви вніс один мільйон євро до Фонду солідарності з Україною – трастового фонду Банку розвитку Ради Європи (CEB), спрямованого на покращення умов життя українців та підтримку зусиль із відновлення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Банку.

Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте сказала, що внесок в "український" фонд CEB "допоможе відновити та зміцнити соціальну інфраструктуру країни".

"Литва рішуче підтримує Україну. Сила України – в її народі та його рішучості боротися з агресором, тому важливо надавати не лише військову та бюджетну підтримку, але й вирішувати соціальні наслідки війни для забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених людей", – пояснила вона.

Литва долучилася до різних міжнародних ініціатив на підтримку України через інструменти ЄС та міжнародних фінансових інституцій і є однією з провідних країн у наданні допомоги Україні. На сьогоднішній день гуманітарна, фінансова та військова допомога Литви становить 1,9% її ВВП.

Фонд солідарності з Україною, створений для подолання соціальних наслідків повномасштабної війни Росії проти України та підтримки зусиль з відновлення, вже має 1 мільйон євро початкового фінансування від Ірландії, а також додаткові внески від Чехії та Німеччини у 2023 році.

Литва
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