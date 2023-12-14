МО розформовує Департамент ресурсних закупівель через зіпсовані сухпайкі

Міноборони вилучає частину зіпсованих сухпайків, поставлених у 2022-му році. Департамент ресурсних закупівель розформовують. З керівником спілкуються слідчі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
"Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. Зараз їх зберігають на складах Збройних Сил. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків.
"Зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році - без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації", - інформує Міноборони.
Також Міноборони повідомляє, що до сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.
"Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), Департаментом планування. Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями", - йдеться в повідомленні.
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