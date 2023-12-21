ФОПи найбільш негативно ставляться до роботи голови фінансового комітету Ради Гетманцева

Опитування, проведене дослідницькою компанією "Соціополіс", серед фізичних осіб-підприємців, показало, що найбільш негативне ставлення у підприємців до роботи голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, повідомляє УНН.

Згідно з результатами опитування, серед вищого керівництва держави та представників "економічного блоку" керівництва країни найбільш позитивним є ставлення фізичних осіб-підприємців до Президента України Володимира Зеленського. Позитивно ставляться до нього 66,6% респондентів (в тому числі 32,1% – повністю позитивно, а 34,5% – скоріше позитивно, ніж негативно). Негативно ставляться до Володимира Зеленського майже 30% респондентів, серед яких 15,2% – скоріше негативно, ніж позитивно, а 14,4% – повністю негативно.

Серед інших представників влади, стосовно яких проводилося опитування, відомими для більшості респондентів є Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (нічого про нього не знають лише 14,2% опитаних) та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (нічого про нього не знають 25,6% опитаних).

Серед представників влади, стосовно яких проводилося опитування (якщо не враховувати Президента Володимира Зеленського, до якого позитивно ставиться більшість опитаних), близьке до нейтрального співвідношення позитивного і негативного ставлення ФОПів зафіксоване для Сергія Марченка (+0,2%) і Дениса Шмигаля (-0,5%).

Найбільш негативно опитані фізичні особи-підприємці ставляться до народного депутата Данила Гетманцева (різниця позитивного і негативного ставлення – -46,8%), а також до в. о. Голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева (-28,6%) та до в. о. Голови Державної податкової служби України Тетяни Кірієнко (-20,5%).

На думку фізичних осіб-підприємців, серед представників державної влади країни найбільший реальний вплив на управління економікою України (в цілому) (якщо не враховувати Президент) мають Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і нардеп, голова профільного комітету ВР Гетманцев. Двох вказаних представників влади у відповіді на вказане запитання назвали відповідно 29,6% і 23,1% від усіх опитаних та відповідно 41,6% і 32,5% опитаних серед тих, хто визначився з відповіддю на вказане запитання. Інших представників влади у відповіді на це запитання назвали значно менше респондентів.

У відповіді на запитання стосовно того, хто з представників "економічного блоку" державної влади своєю діяльністю найбільш негативно впливає на роботу та розвиток малого і середнього бізнесу в Україні, найбільша кількість респондентів назвали Данила Гетманцева (39,5% серед усіх опитаних і 57,2% серед тих, хто визначився з відповіддю).

Далі, із значним відставанням від Гетманцева, у "рейтингу" негативного впливу на малий і середній бізнес країни (у сприйнятті опитаних фізичних осіб – підприємців) йдуть Денис Шмигаль (його назвали у відповіді на вказане запитання 11,2% серед усіх опитаних і 16,2% серед тих, хто визначився з відповіддю); в. о. Державної податкової служби України Тетяна Кірієнко (відповідно 10,7% і 15,5%) та в. о. Державної митної служби України Сергій Звягінцев (відповідно 9,3% і 13,5%). Інших керівників "економічного блоку" у відповіді на вказане запитання назвали не більше 6% респондентів.

Слід додати, що, згідно з результатами дослідження, приблизно кожний третій опитаний ФОП протягом минулих пів року стикався з якими-небудь необґрунтованими, на його (її) думку, обмеженнями чи перешкодами з боку держави у веденні ним (нею) підприємницької діяльності в якості фізичної особи-підприємця.

При цьому, 12,2% опитаних відповіли, що стикалися з такими обмеженнями і перешкодами з боку держави за минулих пів року значною мірою, а 21,7% опитаних стикалися з ними незначною мірою. Найбільш поширеними серед таких обмежень і перешкод з боку держави по відношенню до ФОПів респонденти назвали податкові перевірки і необґрунтовані штрафи (їх назвали 38,0% респондентів з числа тих, хто стикався з обмеженнями і перешкодами з боку держави у веденні своєї діяльності як ФОПа) та надмірну забюрократизованість діяльності державних органів (35,6%).

Терміни проведення опитування – з 10 по 18 грудня 2023 року. Цільова аудиторія – жителі України віком від 18 років, які станом на дату проведення опитування були зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП).

Опитування не охоплювало Автономну Республіку Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей та інші тимчасово окуповані території, де на час його проведення був відсутній мобільний зв’язок українських операторів. Метод опитування – телефонне інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів фізичних осіб – підприємців.

Oбсяг вибірки – 605 респондентів. Вибірка є репрезентативною для всієї сукупності фізичних осіб – підприємців України за ознаками регіону реєстрації та основного виду діяльності. Стандартна похибка без врахування дизайн-ефекту при співвідношенні дихотомічних змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,4-3,9%.