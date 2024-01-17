Зеленський: Кожне "не ескалюйте" для України звучало, як "ти переможеш" для російського диктатора

Позиція країн-партнерів "не ескалювати" війну санкціями проти рф та допомогою для України є хибною. Через неї було втрачено життя українців, зокрема захисників, та час, а росія так і не пішла на ескалацію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
"Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули: не ескалюйте. І ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти воєнній експансії. І нам казали: не ескалюйте. А після лютого 2022 року нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт", – розповів український лідер.
Він зазначив, що кожне "не ескалюйте" для України звучало, як "ти переможеш" для російського диктатора володимира путіна.
Зеленський зауважив, що Україна просила партнерів про нові типи озброєнь, проте відповіддю було "не ескалюйте", але коли зброя приїхала, то ескалації не було.
"російська ракета впала на територію НАТО – відповідь була знову: не ескалюйте. Але відплата в цей момент могла навчити росію багато чому. І додала б необхідної впевненості Заходу", – закцентував президент.
Також Україні відповідали "не ескалюйте", коли країна говорила про блокування транзиту підсанкційних товарів через Калінінградську область рф, розповів голова держави.
За його словами, повна сила санкцій могла б змусити путіна до поступок.
"Через "не ескалюйте" час було втрачено, і життя багатьох, багатьох наших найбільш досвічених воїнів, які боролися з 2014 року, були втрачені. Деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий", – підсумував Зеленський.
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