Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Кучер: Уряд та парламент шукають механізми боротьби з експортом "чорного" зерна

212

Уряд та Верховна Рада продовжують шукати механізми боротьби з експортом "чорного" зерна. Одна з ідей - привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Микола Кучер.

Він нагадав, що наприкінці листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт щодо детінізації експорту зерна (10169-2, - ред.). Однак, документ не вирішує основне завдання, що стояло перед урядом і ВР - забезпечення повернення валютної виручки. Відтак, розгляд законопроєкту призупинили, і наразі його текст доопрацьовується КМУ та податковим комітетом.

«КМУ спільно з комітетом (комітет ВР з питань фінансів, податків та митної політики, - ред.) намагається вирішити цю проблему. У КМУ, наприклад, є ідея привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки. Буде або новий законопроєкт, або уряд подасть доопрацьований», - розповів Кучер.

Зазначимо, що в основу законопроєктів щодо детінізації експорту зерна ліг наказ очільника Одеської ОВА Олега Кіпера від 18 серпня 2023 року. За тиждень до цього розпочав роботу новий коридор, і виявилося, що частина зерна на експорт не обліковується. Тож в ОВА вирішили розробити і впровадити "білий" механізм експорту, запропонувавши реєструвати податкові накладні перед вивезенням зерна. Він дещо ускладнив процес експорту та викликав невдоволення гравців на ринку. Адже тепер вони змушені завчасно подавати декларації, а контролюючі органи перевіряти їх до виходу судна з вантажем за межі України.

З одного боку, нові правила ускладнили процес вивезення зерна, з іншого - ускладнили і виведення коштів з країни, які за різними даними рахують у мільярдах доларів.

Законопроєкт #10169-2 спрямований на вивезення білого зерна та в цілому не суперечить схемі, запропонованій Кіпером, каже Кучер. Але тепер питання у його закріпленні на законодавчому рівні.

зерно, Кучер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 24 января 2024
Вторник, 23 января 2024
Понедельник, 22 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023