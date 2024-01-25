Комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе конфіскувати російські активи і передати їх Україні

Комітет Сенату США 24 січня схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

Якби його ухвалили Сенат і Палата представників у повному складі та підписав президент Джо Байден, цей закон відкрив би шлях до першої в історії Вашингтону конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Джо Байдена.

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який також отримав переважну підтримку обох партій.