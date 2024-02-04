АВМ: У січні в Україні подорожчали деякі молочні продукти

В Україні за січень 2024 року зросли ціни на сир кисломолочний, тверді та напівтверді сири, сметану, кефір та вершкове масло.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що у січні на 1% у порівнянні з груднем минулого року подорожчав кефір жирністю 2,5% - до 52,62 грн за кг (на 70 коп.). Також у січні на 1,22 грн (на 1%) подорожчала сметана жирністю 15% - до 124,15 грн за кг.

Сир кисломолочний жирністю 9% станом на кінець січня коштував 214,65 грн за кг, що на 4% або 8,62 грн дорожче. ніж у грудні торік. Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштувало 390,22 грн за кг, що на 14,14 грн (на 4%) дорожче, ніж у грудні.

У січні ціна на сир "Український" жирністю 50% зросла до 438,23 грн за кг, що на 5,37 грн (на 1%) дорожче, ніж у грудні. Також подорожчали сири Гауда жирністю 45% - до 448,13 грн за кг (на 25,56 грн або на 6%) та Моцарелла жирністю 45% - до 433,15 грн за кг (на 16,76 грн або на 4%).

Водночас, у січні молоко пастеризоване жирністю 2,5% подешевшало на 67 коп. (на 2%) до 44,29 грн за кг. Також йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках подешевшав до 87,6 грн за кг (на 22 коп. або на 0,3%). Йогурт в стаканах станом на кінець січня в середньому коштував 131,85 грн за кг, - це на 2 коп. або на 0,02% більше, ніж у грудні.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі прогнозує, що в Україні відбуватиметься подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, а також на вершкове масло через дефіцит молока-сировини.